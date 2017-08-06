6 августа бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев ответит на вопросы читателей «Чемпионата» в хоккейном паблике нашего издания в социальной сети «ВКонтакте».

Назаров: Рыспаев – как Овечкин, просто один забивает голы, а другой пугает людей

Свои вопросы Рыспаеву вы сможете задавать с 16:00 мск, когда начнётся прямая трансляция беседы в группе «ВКонтакте». Вы можете также задать свой вопрос в комментариях к новости. Вопросы должны быть понятными и не содержать нецензурной брани. Юмор приветствуется.

Летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар» устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увёл своих игроков в раздевалку. По итогам инцидента КХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию. В КХЛ Рыспаев провёл 23 матча за три сезона, в которых набрал 194 минуты штрафа.

Прямую трансляцию можно посмотреть в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».