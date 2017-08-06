Зимин: на хоккей выбираюсь очень редко, не радует меня. Одни пробросы и броски

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин рассказал, чем занимается сегодня.



«После смерти моей жены – а мы с ней прожили 41 год – я сдал. Мужчине ведь немного надо – добротная одежда, обувь, часы и по возможности солидный автомобиль. У меня всё это есть. Для любимой старался выглядеть красивым. Она прикрывала тыл, хранила домашний очаг. А сейчас…. Могу неделю не бриться и не выходить из дома. Здоровье пошатнулось. Два года назад перенёс сложную операцию. Сижу на таблетках.

Очень редко выбираюсь на хоккей. Стараюсь не включать телевизор. Да и не радует меня наш хоккей. Не впечатляет. Одни пробросы в зону и броски по воротам. Чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки мира – это другое. Их я смотрю.



Сын пошёл по другому пути, хотя мог стать хоккеистом. Его даже как-то Ларионов похвалил. А внуки интересуются кинематографом. Я же на них не давлю. Это для меня на первом месте были футбол и хоккей, для них – другое», – цитирует Зимина «Советский спорт».