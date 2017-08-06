Петерссон: надеюсь, смогу помочь «Авангарду» в большинстве и реализации

Форвард «Авангарда» Андре Петерссон поделился впечатлениями от перехода в омскую команду.

Скабелка: Петерссон только прилетел, может, сыграет в паре встреч в Астане

«Я много работал. Начал с того момента, как закончился прошлый сезон. С каждым днём я ощущаю себя всё сильнее и сильнее. Сейчас мне нужно лишь несколько часов на льду, чтобы подойти к сезону в полной боевой готовности.



Об «Авангарде» знаю пока не много. Знаю, что в Омске хорошая команда, в составе несколько шведских хоккеистов. Узнал немного и о самом городе, выяснил, что есть IKEA. Это здорово. Всегда хорошо, когда в одной команде с тобой выступают соотечественники. Многие вещи становятся проще, особенно это касается простой жизни. Выходных, например — можно вместе обедать, общаться на одном языке. Также это здорово для моей семьи. У меня недавно родился ребёнок, и у него будет возможность общаться со шведскими детьми. Я хорошо знаю Юнаса Анелёва и Эрика Густафссона. С Сундстрёмом и Эвербергом я играл за сборную Швеции.



Думаю, меня пригласили из-за реализации большинства, а также моей способности забивать. Считаю, это мои сильные стороны. Надеюсь, я смогу помочь команде в этих компонентах. Мой первый день с командой? Всё было хорошо. Я пообедал с командой, и мы поехали на тренировку. Отличный день. Пообщался с персоналом, тренерами, массажистами. Буду стараться как можно больше говорить с моими многочисленными партнёрами по команде. Мне нужно провести несколько часов на льду, потренироваться, чтобы убедиться в своей полной готовности после лета. Надеюсь, я сыграю через несколько дней», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Видео также доступно на официальном канале омской команды в YouTube