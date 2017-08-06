Один из фаворитов драфта НХЛ Велено сыграет за канадцев на Мемориале Глинки

Федерация хоккея Канады назвала состав на Мемориал Глинки. Данный турнир пройдёт в Чехии и Словакии с 7 по 12 августа. В состав включён форвард Джозеф Велено, являющийся одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2018.

Состав канадской команды выглядит так:

Вратари: Алексис Грэвел, Оливье Родриго;



Защитники: Кевин Бал, Тай Смит, Каллен Эдисон, Ноа Добсон, Райан Меркли, Джетт Ву, Джаред МакАйзек.



Нападающие: Джо Велено, Акил Томас, Габриэль Фортье, Тай Делландреа, Бенуа-Оливье Гру, Джек Макбэйн, Барретт Хэйтон, Серрон Ноэль, Айдан Дудас, Андерсон Макдональд, Лука Барзэн, Джексон Шепард, Нолан Фут.



В прошлом году канадцы впервые в истории турнира не смогли выйти из группы. Из той команды в составе остались Меркли и Велено.