Падакин: все голы, которые забила сборная России, — это ошибки ХК «Сочи»

Форвард ХК «Сочи» Павел Падакин прокомментировал поражение от олимпийской сборной России (1:5) на домашнем предсезонном турнире.

Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open

«Был первый матч дома, в «Большом». Мы пытались выйти и показать нашу игру. Всегда приятно играть против сильных команд, особенно сборной России и сборной Канады. Нужно выходить, бороться, выполнять установку тренера.



Лучше я этот свой гол отдал бы, но команда бы выиграла. Надо забыть поражение. Это предсезонка, надо готовиться к сезону. Для этого и нужны эти игры. Быстро пропущенные голы? Неприятно, когда пропускаешь на первых минутах матча, но все голы, которые забила сборная России, это наши ошибки. Мы вышли в третьем периоде, у нас была установка его выиграть, нам почти это удалось. Надо отталкиваться от этого периода. Шестёркин — очень хороший вратарь. Но в КХЛ в каждой команде есть хороший вратарь.



У нас двухразовые тренировки перед турниром. Готовились и в плане тактики, и в силовом плане», — цитирует игрока клубное телевидение.

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Видео также доступно на официальном канале южной команды в YouTube.