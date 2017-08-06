Кинг: мечтаю, чтобы Малкин когда-нибудь сыграл вместе с Кулёминым в НХЛ

Канадский специалист Дэйв Кинг, назначенный помощником главного тренера сборной Канады на олимпийский сезон, поделился мнением о выступлении Евгения Малкина и Николая Кулёмина, с которыми работал в магнитогорском «Металлурге».

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«Когда я работал с Малкиным, он был очень талантливым 18-летним хоккеистом, который творил на льду что-то невероятное. Он стал большой звездой в НХЛ, выиграл три Кубка Стэнли. В России постоянно рождаются такие бриллианты, как Малкин. Овечкин, Ковальчук, Дацюк — эти хоккеисты добились огромных успехов в Северной Америки. Они изменили игру. Малкин — взрывной хоккеист, который действует в уникальном стиле, он играет так, как некогда играл Марио Лемье. Уверен, что многие североамериканцы признательны Малкину за то, что он привнёс в НХЛ.



Когда Николай Кулёмин уезжал в НХЛ, то был прекрасным нападающим. Но он решил играть ту роль, которую играет. Он мог бы быть гораздо более продуктивным в атаке «Айлендерс», тем не менее он состоялся как игрок в НХЛ, стал хоккеистом, который играет важную роль в своей команде. Я всегда мечтал, чтобы когда-нибудь Кулёмин сыграл вместе с Малкиным, ведь они были прекрасной связкой. Кулёмин всегда подхватывал идеи Евгения, и они творили магию на льду. Надеюсь, что «Айлендерс» когда-нибудь получит Малкина или «Пингвинз» подпишет Кулёмина. Вместе они исключительные игроки», — сказал Кинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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