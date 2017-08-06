Назаров: две драки Граборенко – это эмоции, грязи нет, и никто не плачет

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (5:4 ОТ) на Кубке президента Республики Казахстан, а также поделился мнением о двух драках защитника команды Романа Граборенко с Алексеем Петровым и Сергеем Сентюриным.

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«Мы даже рады, что не выиграли в основное время. Победа в овертайме на данном этапе придаёт нам больше эмоций. Будем работать над ошибками. Их ещё много. Игра Нестрашила? Он молодец. Первый матч для него, интересно выглядел. Мы знаем, что «Трактор» — хорошая команда. Боевой матч, думаю, что зрители остались довольны. Две драки Граборенко – это эмоции. Грязи никакой со стороны обеих команд. Мужики встречаются и разговаривают между собой. После этого жмут друг другу руки. И никто не плачет», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Палом Панышевым.