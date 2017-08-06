Гатиятулин: из-за сборной Канады «Трактор» не сыграет в оптимальном составе

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (4:5 ОТ) на Кубке президента Республики Казахстан, а также высказал своё мнение об отсутствии Жильбера Брюле, который выступает за сборную Канады на турнире в Сочи.

Турнир в Астане: «Трактор» два раза отыграл две шайбы, но уступил «Нефтехимику»

«Ребят нагрузили прилично. Рассматриваем турнир в Астане как финишную прямую перед чемпионатом. Важно найти взаимопонимание в пятёрках. Есть тактические ошибки, но будем работать над тем, чтобы допускать их как можно меньше. Во дворце в Астане жарко, лёд вязкий. Это поначалу сказывалось на игре, потом разбегались. То, что приехали позже других команд, не повлияло.



Драки — это эмоции. Никто не хочет уступать. Это хоккей, ничего нового. Все ребята держали удар, и не только в драках, ни к кому претензий нет.



Отсутствие Брюле создаёт неудобство. Из-за сборной Канады нам в межсезонье не удастся сыграть ни одной игры в оптимальном составе. Сейчас Брюле в Сочи на турнире, потом в сборную Канады отправится Пол Щехура», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.