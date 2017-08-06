Граборенко: Петрову надо быть мужиком, выбирать для драки равноценных соперников

Защитник «Нефтехимика» Роман Граборенко прокомментировал свои драки в матче с «Трактором» (5:4 ОТ) в рамках предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан.

Граборенко подрался с А.Петровым в матче «Нефтехимик» — «Трактор»

«Мои драки – это часть игры. В первой драке заступился за ребят. Петров повёл себя некрасиво, мы всё-таки в хоккей играем, ему надо быть мужиком. Если хочешь драться, то нужно выбирать себе равноценных соперников. А в драке с Сентюриным мне решили отомстить, он сам на меня пошёл. Так получилось, это хоккей. В АХЛ у меня тоже были такие эпизоды, это силовая лига. Без драк там не обходится, всегда нужно жёстко играть. Поэтому мне не привыкать. С Назаровым работается отлично, буду использовать свои габариты и жёсткость. Хочу больше сконцентрироваться на игре команды, на своих индивидуальных действиях. Приняли в коллективе хорошо, познакомился с ребятами», — сказал Граборенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.