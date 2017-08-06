Рыбаков: очень хотел вернуться в «Трактор», надеюсь, приедет и Кокуёв

Нападающий «Трактора» Александр Рыбаков рассказал о своём возвращении в челябинский клуб, ситуации в московском «Динамо» и желании снова сыграть с Семёном Кокуёвым.



«Перед тем как заключить контракт с «Трактором», я тренировался в Казани. Работал с двумя тренерами. Когда приходишь в команду — всё немного по-другому. Разница чувствуется. Самочувствие у меня замечательное, а в плане игры есть куда стремиться.



Какие-то варианты продолжения карьеры у меня были, но хотелось вернуться в «Трактор», где и ребята знакомые, и тренер, с чьими требованиями знаком. Я очень хотел вернуться в «Трактор». Что касается прошлого сезона, то я не задумывался о том, что совершил ошибку, покинув Челябинск. Я приверженец того, что что ни делается — всё к лучшему. Это тоже какой-то урок, какой-то опыт. «Трактор» меняется в лучшую сторону. Видно, что клуб растёт. По сравнению с позапрошлым сезоном пришли сильные иностранцы.



История с «Динамо» оставила ужасный осадок. Нельзя так поступать с людьми. Тем более такому великому клубу. В профсоюзе говорят, что подали какие-то документы и работают над возвращением денег. Посмотрим.



Надеюсь, что и Кокуёв приедет в «Трактор». Есть вопросы, которые нужно решить, но мы хотим его видеть в Челябинске. Мы играли с ним 2,5 года. Определённая «химия» между нами образовалась, каждый знал следующий манёвр друг друга», — передаёт слова Рыбакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Рыбаков вернулся в «Трактор», контракт рассчитан на один год