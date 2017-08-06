Прямой эфир с Дамиром Рыспаевым в хоккейном сообществе во «ВКонтакте»

В официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте» начался видеоэфир с бывшим тафгаем «Барыса», а ныне защитником «Номада» Дамиром Рыспаевым.



Свои вопросы игроку вы можете задавать в хоккейном сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте». Вопросы должны быть понятными и не содержать нецензурной брани. Юмор приветствуется.



Летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар» устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увёл своих игроков в раздевалку. По итогу инцидента КХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию. В КХЛ Рыспаев провёл 23 матча за три сезона, в которых набрал 194 минуты штрафа.



Посмотреть видеоэфир можно также в сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»