ХК «Сочи» уступил сборной Канады в овертайме матча Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open потерпел поражение в овертайме матча со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ.



Единственный забитый гол в матче записал на свой счёт Джесси Блэкер. Сухой матч оформил голкипер канадской сборной Джастин Питерс.



Это был первый матч канадской национальной команды на турнире. ХК «Сочи» ранее провёл матч с олимпийской сборной России, уступив со счётом 1:5.



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