«Адмирал» в овертайме одолел «Авангард» в рамках турнира в Казахстане

Дальневосточный «Адмирал» одержал победу над омским «Авангардом» в рамках предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан», встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 ОТ.



В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами сумели отметиться Ансель Галимов, Егор Мартынов, Семён Кошелев и Дмитрий Кугрышев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Кирилл Воронин, Джонатон Блум, Николай Глухов и Александр Горшков, оформивший дубль.



В первом матче турнира «Нефтехимик» обыграл «Трактор» со счётом 5:4 ОТ.



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