Дежарден: доволен игрой сборной Канады в матче с «Сочи», но где-то нам повезло

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден подвёл итоги после победы в матче с ХК «Сочи» (1:0 ОТ).



«Где-то нам повезло, особенно в третьем периоде, потому что соперник играл лучше в этот отрезок игры. Мы смотрели за игрой ХК «Сочи» в матче с олимпийской сборной России, подметили определённые моменты. В целом мы довольны, как наша команда провела этот матч. На турнире в Санкт-Петербурге из нынешнего состава у нас сыграет только вратарь Кевин Пулен», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

ХК «Сочи» уступил сборной Канады в овертайме матча Sochi Hockey Open