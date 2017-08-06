Скабелка: в первом периоде «Авангард» использовал моменты, затем было непросто

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Адмирала» (4:5 ОТ) на Кубке президента Республики Казахстан.



«Хорошее начало. В первом периоде активно двигались, использовали моменты. Не забили «пять на три», дали сопернику немного войти в игру. Затем было непросто, допускали индивидуальные ошибки, сумбур. «Адмирал» хорошо начал второй период. Первые 10 минут они доминировали, но у нас было восемь минут удалений. Они воспользовались шансами. Мы вернулись в игру, сравняли счёт. Третий период мы больше владели преимуществом, играли в зоне атаки, но не смогли забить. Пропустили в овертайме.



Сейчас всё сказывается на качестве хоккея, в том числе и физические нагрузки. Но это не оправдание. Все в одинаковой ситуации. Мы проведём девять игр за 16 дней до чемпионата, постараемся распределить нагрузку среди всех хоккеистов. У нас сейчас шесть троек. В следующей встрече в воротах сыграет Шилин, потом Костин. Фурх провёл первый матч, что-то было неплохо, что-то не получилось. Арена здесь шикарная. Конечно, идеально было играть одним и вечером. Но все соперники в одинаковых условиях», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Адмирал» в овертайме одолел «Авангард» в рамках турнира в Казахстане