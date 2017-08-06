Н. Глухов: у «Адмирала» шесть равных пятёрок, это идёт на пользу всем

Защитник «Адмирала» Николай Глухов прокомментировал победу над «Авангардом» (5:4 ОТ) на предсезонном турнире в Астане.



«Победный гол записали на мой счёт, но в действительности шайбу за линию ворот проткнул Ткачёв. Не знаю, почему судьи этого не заметили. Такой результативный хоккей связан с тем, что мы что-то пробуем, соперник тоже. Для этого предсезонка и нужна. Когда, если не сейчас? Андриевский сказал, что нужно с лета привыкать к победам.



У «Адмирала» шесть приблизительно равных звеньев. Считаю, что это пойдёт на пользу всем. И тренеру есть из кого выбрать, и для игроков мотивация повышать свой уровень. Лично я полностью восстановился после травмы и хочу забыть прошлый сезон. С ноября я провёл одну официальную игру. Уверенность постепенно возвращается.



Хоккеисты сборной Южной Кореи запомнились своей скоростью. Не ожидал, что они будут настолько техничными. Думаю, через несколько лет хоккей в этой стране выйдет на новый уровень. Матч против «Авангарда» стал первым для меня в карьере, но ощущения притупленные. Быть может, всё воспринималось бы острее, если бы такой матч состоялся в прошлом году», — сказал Глухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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