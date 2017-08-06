Капризов: я тоже скучаю по Умарку, Уфа за год стала мне очень близка

Нападающий олимпийской сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов рассказал, с кем ему более удобно играть.



«Я тоже очень скучаю по Линусу Умарку! Читал его последнее интервью, понравилось очень. Верю ли, что Уфа в этом году сможет побороться за кубок Гагарина? У них очень сильный состав. Сейчас вместе с Захаром Арзамасцевым вместе живём, рассказывает мне, что у них в команде происходит. Мне же небезразлично, я переживаю за «Салават», за год Уфа мне очень близка стала.



С кем мне комфортнее играть? Что в Новокузнецке, что в Уфе у меня были более опытные партнёры. Хотя в «Салавате» начинал тоже с молодыми, с Воробьёвым, но потом переставили к Умарку. Когда кто-то постарше есть, мне полегче играть, подгоняют меня. У такого партнёра я чему-то учусь. В «Кузне» у меня в звене были Стоа и Казаков. У Райана я очень многому научился, как и у Умарка в Уфе. У Линуса подсматривал кое-что, он мне объяснял некоторые вещи, всячески помогал. А сейчас как будет, так и будет, тренерам виднее», — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Кириллом Капризовым читайте завтра, 7 августа, на «Чемпионате».



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