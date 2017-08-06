Рыспаев: меня приглашали в MMA, кикбоксинг, но выбрал хоккей, он нравится больше

Бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев рассказал, почему ему нравится хоккей.



«Когда я играл в молодёжной команде, там не было тафгаев. Старался отрабатывать на пятаке, а потом во мне раскрыли другую сильную сторону. В этом сезоне помогал «Номаду» в плей-офф. В основном я именно играю, происшествий не было. Назаров — мой первый тренер, с которым я зашёл в большой спорт. Андрей Викторович раскрыл во мне некоторые стороны. Я ему благодарен, он знает об этом.



MMA или кикбоксинг мне не так интересны, как хоккей. Он мне нравится больше. Если бы мне с детства нравилось биться в клетке, то выбрал бы что-то другое. Я люблю играть, просто иногда захлёстывают эмоции. Шайба одна, можем её не поделить. Да, были приглашения. Но я повторюсь, что выбрал другой путь. Путь игрока. Мне интересны единоборства, но не на профессиональном уровне», — сказал Рыспаев, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата».



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