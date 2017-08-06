Боттерилл: беседы с Айкелом по новому контракту проходят исключительно хорошо

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл прокомментировал ход переговоров по новому контракту с форвардом Джеком Айкелом.



«Я участвовал в подобного рода обсуждениях и раньше. Всякий раз, когда приходит время подписывать контракт с такими игроками, как Сидни Кросби, Евгений Малкин или Крис Летанг, ты рад возможности сохранить в своём составе элитного игрока. Наши беседы с Джеком проходят исключительно хорошо. Мы будем продолжать их в течение лета и посмотрим, сумеем ли прийти к пониманию. Насколько я вижу ситуацию, обе стороны хотят одного и того же — добиться нового соглашения», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

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