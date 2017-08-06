Хаусли: Сканделла станет одним из ключевых элементов «Баффало»

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли прокомментировал подписание контрактов с защитниками Марком Сканделлой и Натаном Болье.



«Сканделла — отличный хоккеист, равно как и Болье. Марко станет одним из ключевых элементов в команде. Болье — хороший защитник с великолепным катанием, который должен удачно влиться в нашу систему. Я рад возможности работать с ними обоими», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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