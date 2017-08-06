Капризов: в НХЛ нужно ехать вовремя, но, конечно, не в 30 лет

Нападающий олимпийской сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов поделился мнением о возможном отъезде в НХЛ.



«Хочу ли я через год уехать в НХЛ? Вопрос в тупик. Не знаю. Честно говорю, не знаю. Давайте про сборную лучше. Мечта играть в НХЛ есть. Мне тоже хочется там играть, но надо всё вовремя делать. Ехать в НХЛ уже окрепшим. Посмотрим. В последнее время часто думаю об этой ситуации. Конечно, не как Вадим Шипачёв в 30 лет. У меня сейчас другая ситуация. Честно, пока не знаю. Посмотрим.



Сейчас, конечно, слежу за «Миннесотой». В «Инстаграме» на них подписан, новости читаю. После молодёжного чемпионата мира представители «Миннесоты» с агентом моим общались. Сейчас вообще ничего не пишут и не звонят. После чемпионата мира в Германии общались в последний раз. Генменеджер «Миннесоты» приезжал на мировое первенство. Но лично я ни с кем не говорил. Они говорили приезжать к ним, хотели всё показать. Но времени летом на это не было. Интересно было, конечно.



Не знаю, когда может проясниться ситуация с продлением контракта с ЦСКА. Я не знаю, как тут отвечать», — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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Полное интервью с Кириллом Капризовым читайте завтра, 7 августа, на «Чемпионате».

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