Е. Корешков: доволен игрой с «Давосом», не ожидал такого классного матча

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги после победы над «Давосом» (4:2).



«Игрой доволен не только я, но и вся команда. Радость в глазах у игроков, на трибунах у наших болельщиков. Если честно, я не ожидал такого потрясающего и классного матча. Наши хоккеисты будто продолжали плей-офф. Всего лишь первый контрольный матч для «Барыса», но высокие скорости, силовая борьба, интересные решения. Хромала реализация, но для августа это нормально. Подправим.



У нас классная молодёжь, будем доверять ей. Увидим на турнире ещё несколько человек. Дадим всей молодёжи шанс проявить себя. Про травму Доуса пока ничего не могу сказать. Думаю, завтра с утра станет известно. Пока ничего серьёзного. Наша команда создаётся заново по крупицам, нужно немного потерпеть. Это команда будущего. Первое звено переигрывало соперника, создавало кучу голевых моментов», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Барыс» одержал победу над «Давосом» на домашнем турнире