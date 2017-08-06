Диц: сложилось впечатление, что «Барыс» провёл матч плей-офф

Защитник «Барыса» Даррен Диц поделился впечатлениями от победы над «Давосом» (4:2) в матче Кубка президента Республики Казахстан.



«Сейчас я счастлив и доволен, что команда провела такой хороший матч и смогла победить. Складывалось ощущение, что проводили матч уровня плей-офф, а не предсезонную игру. Масса впечатлений, поучаствовал в голевых атаках. Думаю, что зрители тоже довольны увиденным. Мы использовали не все моменты, но смогли забросить четыре шайбы. Будем работать над реализацией. Для меня большая честь сыграть в паре с таким большим мастером, как Кевин Даллмэн. Я не чувствовал никакого волнения в первой встрече за «Барыс», тренерский штаб объяснил задачи и помог влиться в игру. Нам важно проводить подобным образом каждый матч, «Барыс» хочет побеждать», — передаёт слова Дица корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Барыс» одержал победу над «Давосом» на домашнем турнире