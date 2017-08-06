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Величкин: есть шансы, что дисквалификацию Зарипова сократят, это случайность

6 августа 2017, воскресенье. 20:27 Хоккей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал дисквалификацию нападающего Даниса Зарипова.

«Шансы есть, что дисквалификацию Зарипова сократят. Несколько дней назад собирались с юристами, и от того, что они от нас услышали, были в шоке. Наверное, мы недооценили это событие, и Данис недооценил. Мы считали, что это не допинг, что это ничто. Думали, что это само собой рассосётся. Оказывается, даже пылинка сама не рассасывается. Сейчас подключены лучшие силы. Кого угодно можно обвинить, но я знаю игроков в команде, кто чем баловался, но к Данису это невозможно отнести. Мы думали, что справедливость должна восторжествовать сама. Нужно доказывать. Сегодня бригаде, которая собралась вокруг Зарипова — с участием Казани, Магнитогорска, лиги, федерации и лучших международных адвокатов, — по силам если не убрать, то сократить дисквалификацию», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг ХК СКА Геннадий Величкин
Новости. Хоккей
6 августа 2017, воскресенье
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