Билялетдинов: о том, что Марков будет играть в первой паре, и спрашивать не надо

Главный тренер «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победы в матче со «Спартаком» (2:1 ОТ).



«Игра со «Спартаком» для нас, с одной стороны, получилась интересной, физически нам было сложнее. Считаю, что мы преодолели это и выполнили главную цель. Уже понятно, кто и с кем будет играть в обороне? Нет, не могу так сказать. Сейчас возникли вопросы, которые надо как-то решать.



Какие качества есть у Маркова, которые помогут «Ак Барсу»? Это прежде всего опыт и знания. Передачи, которые он делает, их не многие делают. Хорошо умеет подключаться, читает игру. Он будет защитником первой пары? Думаю, об этом даже спрашивать не надо», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».