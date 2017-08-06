Дамир Рыспаев признался, что хочет попробовать свои силы в Северной Америке

Бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев рассказал о желании сыграть в Северной Америке.



«Есть интерес проверить себя в североамериканских лигах, протестировать игровые и силовые качества. Наши судьи не всегда профессионально срабатывают, а в Северной Америке они умеют вести бой. С агентом у нас остались надежды, что всё же вернусь в КХЛ.



В жизни ни в какие потасовки не ввязываюсь, сам первый не начинаю. Астана – город маленький, спокойный. Здесь все друг друга знают. В жизни я сдержанный, спокойный, весёлый», — рассказал Рыспаев в интервью «Чемпионату».

Рыспаев: меня приглашали в MMA, кикбоксинг, но выбрал хоккей, он нравится больше