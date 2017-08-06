Рыспаев: в детстве не было любимого игрока, нравились Карелин и Тайсон

Бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев рассказал, что в хоккее у него не было кумиров.



«Любимый игрок детства? Такого нет. Мне нравится борец Александр Карелин. На Тайсона много смотрел. Его бои длились недолго, можно раньше лечь спать. В хоккее кумиров не было, ни на кого не ориентировался.



Служба в армии? Я служил год в ЦСКА, город Алма-Ата. Через каждые 20 дней отпускали на тренировочные сборы. Приходилось отмечаться, расписываться: прибыл, убыл. Мне местами пошли на уступки. Доволен, что отдал долг родине. Понял, что и как в армии», — рассказал Рыспаев в интервью «Чемпионату».

«Всех зову на годовщину дисквалификации». Рыспаев – читателям «Чемпионата» Дисквалификация в КХЛ, желание поиграть за океаном, благодарность Назарову, бои MMA – тафгай Дамир Рыспаев ответил на вопросы читателей.