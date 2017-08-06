Сидни Кросби привёз домой Кубок Стэнли

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в третий раз привез домой Кубок Стэнли, информирует официальный сайт лиги.



Кросби родился и живет в городе Коул-Харбор. Он встретил приз на частном аэродроме вечером в субботу и посвятил ему все воскресенье. Сначала хоккеист привез Кубок в детскую больницу, а потом в пансионат для ветеранов.



Первый из двух дней, что Кросби проведет с Кубком, завершился закрытой вечеринкой.



В понедельник центрфорвард отмечает 30-й день рождения, став распорядителем ежегодного парада в Галифаксе (крупнейший город рядом с Коул-Харбор). Этот парад проводится в честь 122-летия города и региона. Кросби и Кубок Стэнли пройдут во главе процессии. За ними последуют военные.



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