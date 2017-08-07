Дель Курто: матч с «Барысом» стал испытанием для молодых игроков «Давоса»

Главный тренер «Давоса» Арно Дель Курто подвёл итоги после поражения в матче с «Барысом» (2:4).



«Знаете, у нас не было двух лучших защитников — Фелисьена Дю Буа и Магнуса Нюгрена. Вместо них играли совсем молодые ребята. И им, конечно, пришлось тяжело. Матч с „Барысом“ стал для них хорошим испытанием. Но в целом игра была отличная. Мне она понравилась, несмотря на счёт. Хозяева турнира продемонстрировали высокие скорости.



Казахстан — невероятно красивая страна. Здесь всё как в Европе. Люди очень дружелюбные и гостеприимные», — цитирует тренера Шайба.kz.

«Барыс» одержал победу над «Давосом» на домашнем турнире