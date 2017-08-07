Нестеров: у меня есть чёткий план выиграть ОИ, Кубок Гагарина, ЧМ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал, какие трофеи рассчитывает выиграть в ближайшем будущем.



«У меня есть четкий план выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, чемпионат мира. А в последующие два сезона дважды Кубок Гагарина и чемпионат мира, а дальше будем смотреть относительно возвращения в НХЛ.



Не думаю, что шансы сборной России на победу в Олимпиаде вырастут из-за неучастия в ней игроков НХЛ. В других сборных Европы есть очень талантливые хоккеисты. Будет интересный турнир и все будут в равных условиях. Россия способна выиграть золото турнира, как и всегда», — цитирует Нестерова ТАСС.





Григоренко — в «Адмирале», а СКА вышел в финал турнира в Сочи Сборная Канады выиграла у «Сочи», «Адмирал» получил усиление, а СКА вышел в финал турнира в Сочи – в итогах дня.