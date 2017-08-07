Епанчинцев: надеюсь, матч с «Ак Барсом» станет для «Спартака» уроком

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 ОТ) в рамках Кубка губернатора Нижегородской области.



«Вели 1:0, ничто не предвещало неприятностей… Радует то, что играли не на удержание счёта, продолжали создавать моменты, да и сопернику особо не давали созидать. Но надо действовать до конца. Концентрируясь на каждой смене, на каждом моменте. Надеюсь, что этот матч станет для нас уроком и в будущем мы не повторим ошибок. Резюмируя: с топ-командой сыграли неплохо, доволен тем, как ребята в целом выполнили игровое задание», – цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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