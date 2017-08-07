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Лихотников: к началу чемпионата игроки «Барыса» будут более сыгранны

7 августа 2017, понедельник. 09:30 Хоккей

Форвард «Барыса» Артём Лихотников высказался о своём дебюте на Кубке президента Казахстана — победе над «Давосом» (4:2).

«Барыс» одержал победу над «Давосом» на домашнем турнире

«Такой был мандраж в начале матча — всё-таки первая игра. После сборов не проводили официальных матчей, только между собой. Была установка играть от сердца, играть вместе, командой. Хорошо, что у нас получилось. А звено — мы играем, помогаем друг другу, делаем всё, что от нас зависит, и повезло, получилось. Благодарен партнёрам — они все сделали, здорово отыграли, строго. Конечно, пропустили, но в целом неплохо. Неплохой соперник, для меня довольно-таки неплохой. Поиграли, побились, хорошая игра, мне понравилось.

Задачи? Подписание контракта с «Барысом», остаться в основе, играть, приносить пользу команде. Цели на турнир? У нас одна цель — это победа. Это самое важное для нас, для болельщиков, для всех.

Это первая игра, всё идёт своим чередом. По крупинкам будем собирать всё это в одно целое. До начала регулярного чемпионата ещё очень много времени, к этому моменту мы будем более сыгранны и более комфортно будем чувствовать себя друг с другом», — цитирует игрока sports.kz.

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Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
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ХК Барыс
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