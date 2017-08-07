М. Гуськов: быстро нашли взаимопонимание с Ротенбергом и Завгородним

Нападающий юниорской сборной России U18 Матвей Гуськов поделился ожиданиями от мемориала Глинки.

«Это будет мой первый опыт игры за сборную на год старше. Впечатления колоссальные, конечно, я был очень рад вызову. Несмотря на то что первую шайбу забросил в товарищеском матче, эмоции огромные. Рад находиться здесь, это большой опыт для меня. Тренировался в звене с Пашей Ротенбергом и Димой Завгородним, оба игрока техничные. Взаимопонимание нашли быстро. В первой же выставочной встрече — с «Красной Армией» — забили быстрый гол уже во второй смене.



Прошлую неделю команда провела на сборе в Австрии. Там делали акцент на тактике, всё-таки до старта турнира оставалось мало времени, необходимо было наигрывать связи, большинство, меньшинство. Поэтому в основном занимались на льду, иногда тренировались в зале и бегали. Помимо этого, провели две выставочных игры. Первая — с белорусами – получилась тяжёлой. Проигрывали 1:2, игра не шла, было много моментов, которые никак не удавалось реализовать. В третьем периоде исправились, начали забивать, показали характер и в итоге выиграли. Второй матч играли против ребят постарше, команды U20, настраивались на жёсткую игру. Встречу начали хорошо, забили два быстрых гола, потом допустили ошибку, но исправились. Дальше — по нарастающей: поймали свою игру и довели счёт до крупного.



Настрой боевой с того самого момента, как я приехал в команду. Раньше про мемориал Глинки я только слышал, но даже представить не мог, что мне представится возможность попасть на него на год раньше. Первая игра за сборную на год старше, вне зависимости от того, против какой команды, в любом случае была бы важна для меня. Но тут мотивация двойная — завтра канадцы, наш принципиальный соперник. Надо показать себя и обязательно одержать победу», — цитирует Гуськова официальный сайт ФХР.