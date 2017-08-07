Вей: через матчи Кубка президента «Барыс» будет хорошо готов к сезону

Форвард «Барыса» Линден Вей прокомментировал победу над «Давосом» (4:2) в матче Кубка президента Казахстана.

«Неплохая игра. Здорово, что одержали победу. Конечно, для меня лично есть отличия, потому что я перешёл в другую лигу. Вроде у меня неплохо получается. Да, сейчас я на льду с игроками, с которыми раньше не играл, и ещё нужно время, чтобы появилась химия.

Различия между лигами? Немного другой стиль игры, тут действительно агрессивно играют. Но я отметил, что нашу команду очень хорошо поддерживают фанаты.

Мы здорово поработали на сборах. Конечно, иногда бывают сложности из-за другого языка. Я думаю, через матчи Кубка президента мы будем хорошо готовы к сезону», — цитирует игрока «Шайба.kz».