Штефан Майр покинул пост главного тренера сборной Италии по хоккею. Об этом информирует swisshockey. Специалист согласовал своё решение в конце прошлой недели.

50-летний тренер возглавлял итальянскую национальную команду на протяжении трёх сезонов. Майр покидает сборную, несмотря на действующий контракт до 2018 года, по-видимому, из-за разногласий с итальянской федерацией.

Сборная Италии на чемпионате мира по хоккею 2017 года не выиграла ни одного матча. В семи матчах турнира итальянцы набрали одно очко.