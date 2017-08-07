Старыгин: «Снежные Барсы» неплохо выступили на турнире в Новосибирске

Главный тренер «Снежных Барсов» Сергей Старыгин подвёл итоги выступления команды на мемориале Белосохова. Команда заняла на предсезонном турнире в Новосибирске второе место.

«В целом ребята выступили неплохо, хорошие игры были, боевые. Боролись за первое место с «Сибирскими Снайперами», победителями турнира, у нас равное количество очков, но в личной встрече мы им уступили. Не должно быть такого в команде, если один выпал и это кардинально отражается на качестве игры. Да, изменилась манера игры состава, но тем не менее мы создали много моментов и не реализовали их. Допустим, три выхода один на один мы не использовали.

Очень хорошая игра получилась с «Омскими Ястребами», напряжённый и интересный матч с усть-каменогорским «Алтаем», упорный, но мы вырвали победу. В целом соперники были равные, на фоне остальных участников мы смотрелись на уровне. Сейчас все клубы просматривают игроков, а мы вот брали пять составов в Новосибирск. Правда, все просматривают ребят 2000 года рождения, мы же 2001-го. Тенгиз Арслан? Сам он родился в Астане, но, если не ошибаюсь, два года он играл в «Крыльях Советов», а потом решил вернуться на родину, и сейчас он в нашей команде.

Когда работаешь с молодёжью, то работы всегда много. Допустим, один из моментов — это реализация большинства, на турнире она хромала. Особых изменений не будет, у нас не такой большой выбор, плюс мы оставляли Ахметова и Садыкова в Астане», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».