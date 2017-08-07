Хохлачёв: никто ещё не набрал идеальную форму, в том числе и СКА

Форвард СКА Александр Хохлачёв подвёл итоги матча с «Магниткой» (4:2) в рамках Sochi Hockey Open. Команда вышла в финал предсезонного турнира.

СКА обыграл «Металлург» Мг на Sochi Hockey Open и вышел в финал турнира

«Уже забыли о финальной серии прошлого сезона. Сейчас предсезонный турнир, и мы готовимся, и соперник. Игра была хорошая, нам чуть повезло — мы выиграли. Мы хорошо играем, у нас получается. Но, опять же, это только вторая игра. Мы выкладывались и в этом матче, и в прошлом. Знали, что «Магнитка» — отличная команда, вышли на игру собранные.



Это предсезонный турнир, все готовятся, никто ещё не набрал идеальную форму, в том числе и мы. Поэтому для нас каждая игра будет тяжёлая.



Барабанов? Будем только рады за него, если он будет продолжать забивать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Видео также доступно на официальном канале команды в YouTube.