Экс-форвард «Нефтехимика» и «Слована» Таффе перешёл в «Амбри-Пиотту»

Нападающий Джефф Таффе стал игроком швейцарской команды «Амбри-Пиотта». Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение между форвардом и командой рассчитано на один год.

Последние два сезона Таффе выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Нефтехимик» и «Слован». Он провёл в общей сложности 118 матчей и набрал в них 70 очков. Хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге за «Финикс Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида Пантерз», «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесота Уайлд» — суммарно 180 матчей и 46 очков.