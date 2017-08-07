«Сибирь» представила сюжет о финале своего реалити-шоу

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» представил видео о финале реалити-шоу «Хочу в «Сибирь». Об этом команда информирует в своём «твиттере».
Тарасенко посетил раздевалку участников проекта «Хочу в «Сибирь»
С 12 лучшими участниками проекта работали ветеран новосибирского хоккея, заслуженный тренер Беларуси Виталий Стаин и экс-капитан «Сибири» Сергей Климович. Главный приз проекта – однодневный контракт с ХК «Сибирь». Тройка лучших из 12 претендентов примет участие в мастер-шоу ХК «Сибирь» на дне болельщика 10 августа.