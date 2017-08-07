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Скабелка: у шведских легионеров «Авангарда» идёт адаптация, они пока не забивают

7 августа 2017, понедельник. 15:43 Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Трактором» (2:0) на предсезонном турнире «Кубок президента Республики Казахстан».

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«В первом периоде было много неоправданных удалений. Из первых 12 минут мы восемь минут играли в большинстве. Одним хоккеистам пришлось больше обороняться, а другие больше сидели. Не все сразу вошли в игру, с первой смены начались удаления. Но затем мы перевели игру в чужую зону. После перерыва удалось выровнять матч. Имели хорошие моменты, тоже поиграли в большинстве. Реализация оставляет желать лучшего. Много над этим работаем.

Поменяли четырёх нападающих по сравнению с прошлой встречей, а также саму тактику на игру. После сбора в Фюссене не было лёгкости и свежести. Решили сыграть в более закрытый хоккей. Какие-то моменты понравились, но работы хватает. Выиграли в основное время, это важно для команды.

Шведы ушли в тень? Нет, просто во многих моментах идёт адаптация. Они выполняют большой объём работы, имеют моменты, но пока не забивают. Голы Галимова? Он много работает, двигается. Вратарь Олег Шилин сыграл на ноль, придал нам уверенности. В начале игры при четырёх удалениях оставил нас в игре. Это придало нам дополнительный заряд эмоций», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Трактор Андрей Скабелка
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