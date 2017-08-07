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Шилин: конкуренция среди вратарей в «Авангарде» ощущается уже лет восемь

7 августа 2017, понедельник. 15:44 Хоккей

Вратарь «Авангарда» Олег Шилин, отыгравший на ноль в матче с «Трактором» на Кубке президента Республики Казахстан, поделился эмоциями от победы.

«В первом периоде было много удалений, но мы справились, ничего страшного. Дневная встреча, не было раскатки, сначала раскачиваться, но дальше всё пошло нормально. Со второго периода ощутил, что игра отодвинулась от моих ворот. Получше дышалось, стал комфортнее себя чувствовать. В концовке матча «Трактор» три-четыре минуты активно атаковал, но ребята мне помогали.

Конкуренция между вратарями в «Авангарде»? Она уже ощущается лет восемь. Каждую предсезонку так происходит», — передаёт слова Шилина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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