Кручинин: скоро сыграю за «Трактор», тренируюсь с Щехурой и Якуценей

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин, восстанавливающийся после травмы, рассказал о состоянии своего здоровья, а также поделился мнением о турнире в Астане.



«Интересные игры для летнего хоккея. Вчера было много голов, теперь — мало. Видимо, разобрали ошибки. Моментов у «Трактора» хватает, не реализовываем, но видно, что у команды есть характер. Через предсезонные игры мы идём к тому, как будем действовать в сезоне.



Тяжело смотреть на игру команды со стороны. Тяжело и тренироваться, зная, что не скоро выйдешь на лёд. Но реабилитация — это такой процесс, что нужно чётко выдерживать сроки, иначе можно получить рецидив. Надо быть терпеливым. Я скоро уже выйду, осталось чуть-чуть. Начал вступать в контакт на тренировках, смотрю как плечо реагирует



Думаю, наша тройка с Якуценей и Щехурой останется и на следующий год. Жаль, что из-за того, что Брюле с Щехурой поочерёдно отправятся в сборную Канады, не удастся сыграть на предсезонке в оптимальны тройках. Быть может, когда все будут в команде — попробуют другие сочетания, но пока я катаюсь с Якуценей и Щехурой», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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