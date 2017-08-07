И. Зубов: «Салават Юлаев» провёл достойный турнир

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов поделился впечатлениями от игры с новокузнецким «Металлургом» (2:1 на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Тяжёлый матч, пятая игра. Ребята подустали. Защитники играли все игры подряд. Последний день, сами знаете, выездной, уже все мысли о том, как вернёмся домой. Тяжело было настроиться. А так — молодцы, выиграли. Провели, я считаю, достойный турнир.



Самочувствие отличное. Будет ещё время подготовиться, будем наигрываться, улучшаться, стараться подойти в максимально хорошей форме к чемпионату.

Моменты были, просто не реализовали. Главное, забили на одну больше, чем они. Главное — подготовиться к чемпионату. Естественно, на каждую игру выходишь на победу, ты не выходишь проигрывать. Ещё раз: достойно провели турнир, считаю, где-то что-то получалось, что-то нет, но есть время поработать, и, надеюсь, мы справимся», — цитирует игрока официальный сайт клуба.