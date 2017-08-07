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И. Воробьёв: недовольны игрой в большинстве, будем уделять этому больше времени

7 августа 2017, понедельник. 16:21 Хоккей

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над командой «Куньлунь Ред Стар» (3:1 ) в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

«Наигрались в большинстве, но мы им недовольны. Будем работать над этим, нужно играть быстрее. Есть моменты, пока не так много времени уделяли на предсезонки большинству, сейчас будем больше. Я бы хотел, чтобы сборная России вышла в финал, а мы бы, получается, сыграли с Канадой», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Sochi Hockey Open: «Магнитка» одолела «Куньлунь»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Металлург Мг Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
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