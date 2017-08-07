Кинэн: мы проделали отличную работу, сдержав «Магнитку» при игре в большинстве

Главный тренер китайской команды «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:3 ) в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Sochi Hockey Open: «Магнитка» одолела «Куньлунь»

«Это была интересная игра, мы могли оценить, как мы играли в меньшинстве. Мы проделали отличную работу, сдержав большинство «Магнитки», но в равных составах Мозякин и Коварж сделали свою работу. Большое количество удалений? Нужно спрашивать это у судей», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.