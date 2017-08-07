А. Галимов: если хочешь играть у Скабелки, надо выполнять его задания

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов, ставший автором дубля в ворота «Трактора» на Кубке президента Республики Казахстан (2:0), прокомментировал исход встречи.

Скабелка: у шведских легионеров «Авангарда» идёт адаптация, они пока не забивают

«Уже забил три шайбы за «Авангард». Мы играем пятёркой, спасибо ребятам, с которыми мы вместе делаем одно большое дело. Да, у меня получилось забить, но я благодарен своим партнёрам. Важно, что мы сыграли с «Трактором» на ноль, это заслуга вратаря. Спасибо ему, а мы дотерпели в конце. Бывают тяжёлые матчи, которые так и выигрываются. Осваиваюсь в Омске, коллектив в «Авангарде» замечательный. Влился в него, мне помогли. Главный тренер Андрей Скабелка – жёсткий и требовательный специалист. Если хочешь играть, надо выполнять его задания», — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.