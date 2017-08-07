Защитник из АХЛ Уильям Ренн перешёл в рижское «Динамо»

Состав рижского «Динамо» пополнил защитник Уильям Ренн, сообщается на официальном сайте клуба. Игрок присоединится к команде в Германии, где будет проходить предсезонный турнир Wingas Cup.



Последние пять лет американский хоккеист выступал в низших лигах США, сезон-2016/17 провёл в фарм-клубе «Торонто Мэйпл Лифс» в АХЛ. Он принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата и двух в плей-офф, забросил три шайбы и сделал шесть передач при показателе полезности "+10".



В 2009 году Ренн был капитаном сборной США на юниорском чемпионате мира, где его команда завоевала золото.

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