Стали известны составы на матч Sochi Hockey Open Россия (олимп.) — Канада

Олимпийская сборная России и сборная Канады назвали составы на матч в рамках турнира Sochi Hockey Open, который начнётся в 18:00 мск.
Бурк: сомневаюсь, что у сборной Канады будут звёзды из НХЛ на Олимпиаде
Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк — о предсезонном турнире в Сочи, вызове игроков из АХЛ и шансах увидеть на Олимпиаде Овечкина.
Сборная России:
Шестёркин (Сухачёв);
Хафизуллин — Чудинов, Калинин — Каблуков — Кетов;
Нестеров — Науменков, Любимов — Григоренко — Фёдоров;
Арзамасцев — Трямкин, Галиев — Ткачёв — Капризов;
Любушкин — Рафиков, Полунин — Красковский — Коршков, Алтыбармакян.
Сборная Канады:
Питерс (Пулен);
Сигалет — Норо, Макмиллан — Бак — Скотт;
Дженовей — Макнилл, Клинкхаммер — Брюле — Козун;
Столлери — Кинрейд, Рэймонд — Эббет — Кларк;
Блэкер, Вольски — О'Делл — Азеведу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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