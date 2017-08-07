Стали известны составы на матч Sochi Hockey Open Россия (олимп.) — Канада

Бурк: сомневаюсь, что у сборной Канады будут звёзды из НХЛ на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк — о предсезонном турнире в Сочи, вызове игроков из АХЛ и шансах увидеть на Олимпиаде Овечкина.