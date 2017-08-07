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Стась: игра с «Трактором» была равной, «Авангарду» повезло забить первому

7 августа 2017, понедельник. 17:47 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал победу над «Трактором» со счётом 2:0 в матче Кубка президента Республики Казахстан.

«Игра была равной, шла до первой заброшенной шайбы. Можно сказать, нам повезло, что забили первыми. Мы сейчас находимся под нагрузкой, немного уже её отпускают. Чем ближе к началу чемпионата, тем свежее мы будем. Надеюсь, к 22 августа будем в оптимальной форме», — сказал Стась в эфире клубного телевидения.

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Вы также можете посмотреть видеосюжет на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Трактор Андрей Стась
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