Стась: игра с «Трактором» была равной, «Авангарду» повезло забить первому

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал победу над «Трактором» со счётом 2:0 в матче Кубка президента Республики Казахстан.



«Игра была равной, шла до первой заброшенной шайбы. Можно сказать, нам повезло, что забили первыми. Мы сейчас находимся под нагрузкой, немного уже её отпускают. Чем ближе к началу чемпионата, тем свежее мы будем. Надеюсь, к 22 августа будем в оптимальной форме», — сказал Стась в эфире клубного телевидения.

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