Кравцов: Голубович не увидел у меня огня в глазах, поэтому не взял на ЮЧМ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, который является самым молодым автором шайбы в истории розыгрышей Кубка Гагарина, поделился мнением о том, почему его не включили в состав сборной России на ЮЧМ-2017.

«Мне сложно сказать, почему меня не взяли на чемпионат мира. Сказали быть злее по характеру. Голубович не увидел у меня того самого огня в глазах. Я выслушал это, понял свои ошибки. На тот момент тренер решил, что я не готов. Не могу оспаривать его решение.

В том, что не имеет никакого значения, что я играл в КХЛ, Голубович, может быть, даже прав. Все игроки равны. Неважно что было раньше, неделю или 10 лет назад. Главное то, кем ты являешься здесь и сейчас. У меня нет каких-то претензий к тренеру. У него ко мне, я думаю, тоже.

Я бы не сказал, что команды Голубовича, будь то «Динамо» или сборная, играют в прямолинейный хоккей. Они выигрывают, добиваются результата. У каждого тренера есть свои предпочтения. В сборной были и техничные игроки. У Слепца хорошие руки, Лёша Липанов тот же, Андрюха Свечников уже сейчас, в таком возрасте, большой профессионал», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



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